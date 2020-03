„Das wird eine richtig coole Schule“

Im Frühjahr will die Weimarer Wohnstätte mit dem Um- und Ausbau des Humboldtgymnasiums beginnen. Das sagte Geschäftsführer Udo Carstens am Montag bei einer öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates Weimar-West. Bis Ende 2022 sollen bei laufendem Betrieb rund 7,5 Millionen Euro auch mithilfe von Landesförderung verbaut werden. Damit können an der Schule, die aus allen Nähten platzt, künftig statt 610 zwischen 650 und 700 Schüler unterrichtet werden, informierte Mirko Riedel von der Schulleitung.

Der Auftakt für das seit langem geplante Vorhaben verläuft allerdings holperig. Auf die EU-weite Ausschreibung für den Rohbau gab es nicht eine Rückmeldung von Firmen, so Udo Carstens. Er ist aber zuversichtlich, dass die Auftragsvergabe im derzeit laufenden zweiten Anlauf klappt.

Mit dem Weimarer Architekturbüro Nitschke + Kollegen sind echte Profis für Schulneu- und -umbauten mit der Planung betraut worden. Im Osten können sie binnen 30 Jahren auf 47 solcher Projekte von Meiningen bis Potsdam verweisen. Dazu zählen in Weimar die Internationale Schule, der Gebäudekomplex Cranach- und Diesterwegschule in Nord sowie der Schulcampus von Albert-Schweitzer-Grundschule und Gemeinschaftsschule Carl Zeiss in West.

Der erste Bauabschnitt umfasst vor allem Neu- und Anbauten, erläuterte Stefan Nitschke. Das Haus B – beim Blick vom Straßburger Platz das rechte Gebäude – erhält an Ostseitseite auf einem Teil des jetzigen Bolzplatz-Areals einen Anbau vor allem für Klassenzimmer. Außerdem werde an der linken Gebäudeseite in Richtung Straßburger Platz ein neuer Fluchtausgang und als Herzstück für die Barrierefreiheit nach dem Abriss des alten Treppenhauses ein neues gebaut. Dieses entsteht im zweiten Bauabschnitt, verbindet die Häuser A und B und erhält einen Aufzug. Er wird auf allen Etagen halten, obwohl diese von Haus zu Haus versetzt angeordnet sind. Im selben Bauabschnitt werde im Haus A unter anderem das Foyer für Mensa und Aula neu zugeschnitten und hergerichtet.

Im dritten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung von Haus B, wo unter anderem neue Türen und Fußbodenbeläge vorgesehen sind. Im Westtrakt sind ebenso neue Fenster und Arbeiten an der Fassade geplant sowie überall der Einbau von Akustikdecken.

Wegen des schlechten Baugrundes müssen laut Stefan Nitschke bei den Neubauten Bohrpfähle bis zu einer Tiefe von 4,4 Metern gesetzt werden. Das sei notwendig, damit die Anbauten nicht absacken und so ein Versatz zu den Bestandsgebäuden entstehen würde.

Das lange Bauen wird für den Schulalltag beschwerlich, aber in Weimar gibt es kein Gebäude für eine Auslagerung der großen Schule. Abgesprochen sei, dass etwa die schriftliche Besondere Leistungsfestellung (BLF) der 10. Klassen ausgelagert wird und es bei mündlichen Prüfungen Baustopps gibt, sagte Mirko Riedel. Es bestehe aber Vorfreude darauf, dann ein „Schmuckstück“ zu haben. Die Sanierung der Klassenräume erfolge weitestesgehend in den Ferien, kündigte Udo Carstens an. „Wir haben immer mit offenen Karten gespielt und mit offenem Visier gesprochen“, sagte Stefan Nitschke angesichts der Belastungen und versprach: „Das wird eine richtig coole Schule.“

Zum Auftakt wird der Bolzplatz entfernt, der ohnehin seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Keine Perspektive sieht der Wohnstätte-Geschäftsführer zudem für die Turnhalle am Gymnasium, die wegen baulicher Probleme ohnehin nicht mehr für den Schulsport genutzt wird.