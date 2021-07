Debüt bei Weimarer Meisterkursen

Weimar. Vor zwei Jahren gewannen sie den ersten Preis beim Joseph Joachim Kammermusikwettbewerb in Weimar, jetzt kehren sie zu einem Konzert zurück.

In der Debüt-Reihe im Rahmen der 61. Weimarer Meisterkurse präsentiert sich das an der Guildhall School of Music and Drama in London gegründete „Barbican Quartet“. Auf dem Programm ihres Konzerts am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 Uhr im Weimarer Schießhaus stehen Streichquartette von Mozart, Britten und Brahms. Eintrittskarten zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.