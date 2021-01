Defekt löste Feuer in Hohlstedt aus

Ein technischer Defekt löste den Brand in der Kfz-Werkstatt Hohlstedt im Weimarer Land in der Nacht zum 8. Januar aus.

Hohlstedt. Der Großbrand, der in der Nacht zum 8. Januar eine Kfz-Werkstatt in Hohlstedt zerstörte, ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Das ergaben die Ermittlungen der Weimarer Kriminalpolizei. Brandstiftung sei demnach auszuschließen.

Für den Inhaber des Betriebes ist diese Erkenntnis wenig tröstlich. Viel harte Arbeit und Herzblut hat Handwerksmeister Andreas Schmidt in sein Unternehmen investiert, mit dem er sich vor neun Jahren in Hohlstedt selbstständig machte. „Seit Anfang der 90er-Jahre bin ich in der Branche tätig, immer bei Ford. Mit der eigenen Werkstatt erfüllte ich mir einen Traum. Leicht war das nicht. Ich habe hier am Tag mitunter zwölf Stunden und länger zugebracht, auch samstags. Und sonntags habe ich mich mit meiner Frau noch für die Buchhaltung hingesetzt. Aber ich habe das gern gemacht“, schilderte Schmidt.

Eine Autowerkstatt möchte er auch weiterhin betreiben. In Hohlstedt scheint das nach dem Feuer jedoch kaum mehr möglich. Die Halle ist komplett ausgebrannt. Was vom Gebäude übrig blieb, muss Schmidt bis auf die Grundmauern entfernen. Seit die Ermittler das Objekt freigaben, ist er mit dem Aufräumen beschäftigt – eine undankbare Aufgabe in einem Haus, das kein Dach mehr hat, um Schnee und Frost abzuhalten.