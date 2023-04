Delegation aus Blois noch bis Mittwoch in Weimar

Am Montag steht im Rathaus-Festsaal die Teilnahme am Jugendprojekt „Europa beginnt in Deiner Stadt!“ auf dem Programm.

Weimar. Umfangreiches Besuchsprogramm für Delegation aus Weimars französischer Partnerstadt Blois.

Bereits seit Samstag und noch bis Mittwoch, 19. April, ist eine Delegation aus Weimars französischer Partnerstadt Blois zu Gast in Weimar. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Gemeinsam mit Bürgermeister Marc Gricourt werden die vier weiteren Delegationsmitglieder aus den Bereichen Kultur, Internationales und Administration ein umfangreiches Besuchsprogramm absolvieren, heißt es. So standen am Sonntag das Gedenken in Buchenwald sowie die Begegnung mit Buchenwald-Überlebenden und ein Konzert der Staatskapelle Weimar auf dem Programm. Die Gäste erhalten bis Mittwoch außerdem einen Überblick über die neuen Bauhaus-Ausstellungen und die Bücherrestaurierungen in der Anna-Amalia-Bibliothek, heißt es von der Stadt weiter. Am diesem Montagvormittag nehme die Delegation zudem am Jugendprojekt „Europa beginnt in Deiner Stadt!“ im Rathaus-Festsaal teil, bei dem Jugendliche aus Blois, dem polnischen Zamosc und Weimar zu Gast sind. Geplant sind auch Arbeitsgespräche mit Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) zu Austausch-Projekten im Bereich Jugend und Kultur sowie der Auslotung einer möglichen Städtepartnerschaft zwischen Blois und Zamosc im Rahmen des Weimarer Dreiecks.