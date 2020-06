Martin Klemm und Dietmar Schmidt aus Bad Klosterlausnitz am Donnerstag bei ihrer angemeldeten Demonstration.

Demo am Landesverwaltungsamt

Unter dem gewagten Titel „Gegen die drei Affen des TLVwa. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, aber den Bürger verarschen!“ demonstrierten Martin Klemm und Dietmar Schmidt aus Bad Klosterlausnitz am Donnerstag vor dem Museum Neues Weimar. Sie beschallten das Landesverwaltungsamt auf dem Jorge-Semprún-Platz mit gesungener und gesprochener Kritik an ihrer Stadtverwaltung und am heimischen Landratsamt. Inhaltlich geht es unter anderem um den Abriss eines Bungalows, der unerlaubt Wohnzwecken diente. Das Landesverwaltungsamt war offenbar als Rechtsaufsicht der lokalen Behörden ins Visier der beiden Ostthüringer geraten.