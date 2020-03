Weimar. Lokaler Aktionsplan fördert in diesem Jahr 13 Demokratieprojekte mit insgesamt 57.000 Euro. Anträge für Mikroprojekte bis 500 Euro noch möglich

Demokratie hat in Weimar viele Gesichter

Für 13 Demokratieprojekte in Weimar hat der Begleitausschuss des Lokalen Aktionsplans Weimar (LAP) 57.000 Euro Förderung vergeben. Schwerpunkte sind 2020 Demokratieförderung an Schulen sowie eine Auseinandersetzung und verantwortungsvoller Umgang mit der deutschen Geschichte. Die Sensibilisierung für Rechtspopulismus und Nationalismus sowie die Anerkennung vielfältiger Lebensweisen und Geschlechteridentitäten stehen ebenso im Fokus wie Ideen mit Quartier- und Ortsteilbezug.

Gefördert werden: Bürgerstiftung, Kohle für coole Ideen – Jugend-Experten-Forum 2020, 2.750 Euro; Förderverein Goethegymnasium, Theaterprojekt „Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war?!“, 930 Euro; Schule der Phantasie, Tanzreise for Future, 2200 Euro; Kindervereinigung – TJW Streetwork, Streetartfestival für Weltoffenheit, Toleranz und Kreativität, 2300 Euro; Radio Lotte, Talking Truth – Alternative Fakten und die Destabilisierung der Demokratie, 5137,65 Euro; Förderverein Humboldtgymnasium, Bin ich rechts? – Ein theatraler Politomat, 1900 Euro; Kindervereinigung – Zirkus Tasifan, Karawane der Kulturen, 8000 Euro; Lernort Weimar, Der Ruf nach „Volksgemeinschaft“ und die Opfer nationalsozialistischer „Euthanasie“ in Weimar, 9910 Euro; Cultures Interactive, inklusiver Schulprojekttag zur Selbstbestärkung und Förderung eines demokratischen Miteinanders, 3.307,50 Euro; Frauenzentrum, Frauen*kampftag 2020, 5351,14 Euro; QueerWeg Verein, IDAHoBIT* Weimar 2020, 500 Euro; Schwungfabrik, Lasst uns SamstagsSchwung fabrizieren, 6500 Euro.

Es können weiter Anträge für Kleinstprojekte im Rahmen bis 500 Euro beim LAP gestellt werden.

http://stadt.weimar.de/stadtverwaltung/tolerantes-weimar/projekte-foerderrichtlinien/