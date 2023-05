Den Alten loswerden

Dirk Lorenz-Bauer über Apoldas Accessoire zu Weihnachten

Wollen Sie Ihren Alten loswerden? Nein, nein, das jetzt bitte nicht gleich falsch verstehen. Hier geht es weder um langjährige Ehemänner noch um gebrauchte Liebhaber, sondern schlicht und einfach um einen Weihnachtsbaum. Klar doch, bei um die 24 Grad verfällt man genau auf diese Assoziation...

Aber mal ernsthaft. Die Stadtverwaltung Apolda handelt zumindest in dem Fall frühzeitig und vorausschauend. Denn das nächste Fest kommt in jedem Fall. Und dann soll der Markt der Kreisstadt auch wieder durch einen Baum geziert sein.

Da man sich ein passendes Exemplar im Rathaus nicht mal eben so aus den Rippen leiern kann, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. So heißt es: Die Stadt sucht für die Adventszeit und das traditionelle Lichterfest 2023 einen schönen Nadelbaum. Vorzugsweise sollte es sich dabei um eine Blautanne oder Fichte handeln. Die Mindesthöhe sollte 15 Meter betragen. Wer also einen Baum auf seinem Grundstück in Apolda stehen hat und diesen abgeben möchte, sollte sich mal melden – per E-Mail an kultur@apolda.de oder gern auch unter Telefon: 03644 506310.