Den Ernstfall geprobt: Chlorgasalarm am Weimarer Schwanseebad

Weimar. Zu einer großangelegten Übung wurden am Donnerstag die Weimarer Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Kurz nach 18 Uhr ertönte der Alarm: Chlorgas-Austritt im Chlorgas-Raum des Schwanseebades. Nach wenigen Minuten waren mehr als 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit 15 Fahrzeugen vor Ort. Offenbar hatte sich ein Unfall beim Wechsel einer Chlorgasflasche ereignet. Evakuierung der Badegäste, Blaulicht, Straßensperrung, Lageerkundung: Eine Person war noch Lagerraum.

Was wie ein Schreckens-Szenario klingt, war am Donnerstagabend zum Glück nur eine Übung. Die sollte aber so authentisch wie Möglich werden, sagt Bernd Wagner, Geschäftsführer der Stadtwirtschaft Weimar GmbH, der am Donnerstag mit vor Ort war. Eingeweiht in den Übungseinsatz waren daher nur der Übungsleitung der Feuerwehr und Polizei, die Geschäftsführung, der zuständige Bereichsleiter Sportstätten sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadtwirtschaft Weimar.

Viel Zuspruch für Übung von Seiten der Badegäste

Die anwesenden Badegäste wurden in kürzester Zeit durch das Schwimmbadpersonal der Stadtwirtschaft nach draußen evakuiert. Da es sich um eine Übung handelet, durften sie aber nach etwa einer viertel Stunde wieder zurück ins Warme. Die Badegäste hätten gut kooperiert, es habe auch von ihrer Seite viel Zuspruch gegeben, sagt Bernd Wagner. Schon seit etwa 15 Jahren hatte es eine solche Übung im Schwanseebad nicht mehr gegeben.

Draußen ging der Gefahrengut-Einsatz freilich weiter. Mit speziellen Schutzanzügen und Atemschutzmasken erreichten die Einsatzkräfte den Chlorgas-Raum unter dem Hallenbad am Herrmann-Brill-Platz. Letztlich konnte die Person aus dem Lagerraum gerettet, Gefahrengüter beseitigt und der Raum gelüftet werden. Im Anschluss wurden die Einsatzkräfte dekontaminiert. Um 19.30 Uhr war die Probe vorbei und es folgte die Nachbesprechung.

„Das Zusammenspiel aller Beteiligten hat sehr gut geklappt“, resümiert der Stadtwirtschafts-Geschäftsführer. Ziel der Übung sei es gewesen, zu testen, ob die Meldeketten eingehalten und im Ernstfall alle Verantwortlichen schnell und effektiv zusammen agieren werden. „Denn die Gewährleistung der Sicherheit unserer Badegäste hat oberste Priorität.“

Zusammenarbeit von Feuerwehr und Polizei funktionier auch im Ernstfall

Für Interesse sorgte der Einsatz freilich bei so manchem Passanten oder Anwohner. Während des Einsatzes waren so manche Zaungäste gekommen und verfolgten das Geschehen. Die Polizei hatte während des Einsatzes die Straße am Herrmann-Brill-Platz zwischen Asbachstraße und Schwanseestraße abgesperrt.

Am Ende war Bernd Wagner mit den Abläufen zufrieden. „Es hat sich gezeigt, dass die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Polizei vor Ort auch im Ernstfall optimal funktioniert“, sagt er. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schwanseebad haben besonnen und vorschriftsgemäß gehandelt, lobt der Stadtwirtschafts-Geschäftsführer weiter. „Jetzt wissen wir, dass alle Verantwortlichen gut vorbereitet sind und wir gemeinsam mit unseren Badegästen am kommenden Samstag in eine sichere Freibadsaison starten können.“