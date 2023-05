Der bereits zehnte Lions-Flohmarkt hilft der Weimarer Tafel

Weimar. Service-Club hofft am 6. Mai im Atrium wieder auf viel Zuspruch für den guten Zweck.

Unter das Motto „Dringende Hilfe für die Weimarer Tafel“ stellt der Lions-Club Weimar seinen diesjährigen Flohmarkt im Atrium. Der Club hofft, dass die zehnte Auflage wieder sehr erfolgreich wird, denn die Tafel benötige immer mehr Unterstützung für die Hilfsbedürftigen in Weimar.

Der Flohmarkt findet am Samstag, dem 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr an der gewohnten Stelle im Atrium statt. Dank der Unterstützung durch die Werbegemeinschaft des Einkaufscenters könne der Club die vielen zur Verfügung gestellten Gegenstände großzügig an den Verkaufsständen präsentieren, teilten die Lions vorab erfreut mit. Der gesamte Reinerlös werde der Weimarer Tafel übergeben. Artikel, die nicht verkauft werden können, übernimmt die Tafel für ihr Sozialkaufhaus.