„Der fliegende Holländer“: Alles zur Premiere am Weimarer DNT am Samstagabend

Weimar. Die Richard-Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ steht ab diesem Samstag auf dem Spielplan des DNT in Weimar.

Im DNT Weimar steht am Samstagabend die nächste Musiktheater-Premiere auf dem Programm: Um 19.30 Uhr hebt sich der Vorhang im Großen Haus für die Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“. Restkarten sind Stand Samstagmittag noch im Netz erhältlich. Nach der Premiere ist die Oper in diesem Jahr noch am 7. sowie am 23. Dezember am DNT in Weimar zu sehen. Gespielt wird sie bis Ende Mai kommenden Jahres.

Der Inhalt, kurz und knapp:

Richard Wagners vor 180 Jahren uraufgeführtes Werk erzählt von einem rastlosen Seemann, der zu ewiger Existenz verflucht ist. Nur alle siebe Jahre darf der Holländer an Land auf Brautschau gehen, doch allein die Liebe einer Frau kann ihn von seinem Schicksal erlösen…

Zur Besetzung in Weimar:

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von DNT-Musikdirektor Dominik Beykirch, Regie führt die international erfolgreiche Barbora Horáková, teilt das Theater mit. Ihre Inszenierung interpretiert die romantische Gespensteroper als Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Welt und betont die Aktualität der Figuren und Konflikte. In der Titelpartie des Holländers ist Oleksandr Pushniak zu erleben, außerdem singen die Solisten Camila Ribero-Souza, Luciano Batinić, Taejun Sun, Peter Sonn und Marlene Gaßner. Der Opernchor des DNT wird für diese Produktion von einem Extrachor aus Studierenden der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt unterstützt. Es spielt die Staatskapelle Weimar.

