Der Kindergarten in Ramsla bleibt zwei Tage komplett geschlossen

Ramsla. Der Kindergarten „Paulinenstift“ in Ramsla bleibt am Montag und Dienstag, 11. und 12. Januar, komplett geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß, mitteilte, informierte Kindergarten-Leiterin Silke Kaufmann die Eltern am Wochenende über diese Entscheidung, die in Abstimmung mit dem Trägerwerk Soziale Dienste sowie dem Gesundheitsamt des Weimarer Landes getroffen worden sei. Die Notbetreuung muss in diesen beiden Tagen durch andere Einrichtungen im Nordkreis erfolgen.

Ein Kind aus dem Paulinenstift hatte Kontakt zu einem positiv auf Covid-19 getesteten Erwachsenen. Damit steht am Montag und Dienstag die Aufgabe, Kontakte nachzuverfolgen, Tests zu veranlassen und dann die Lage neu zu bewerten. mg