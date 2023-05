Die Petersglocke im Nordturm des Kölner Domes, auch „Decker Pitter" genannt, wurde vor 100 Jahren in Apolda gegossen.

Daniel Pomm aus Apolda schreibt über die verschiedenen Aufgaben eines ganz besonderen Instruments.

Immer mal wieder habe ich die Möglichkeit, den Glockenstuhl der Bonifatiuskirche zu besuchen und unsere drei großen Glocken anzuschauen. Für die Öffentlichkeit ist der Turm leider nicht zugänglich, da die baulichen Umstände dies nicht zulassen.

Eine unserer drei Glocken, die kleinste, mit dem Namen Angelus-Glocke, wurde noch 1919 von der Familie Ulrich gegossen. Die beiden größeren stammen aus dem Jahr 2005 und sind keine Apoldaer Glocken mehr.

Daniel Pomm Foto: Daniel Pomm

Persönlich bin ich jedes Mal beeindruckt, wenn ich unsere Glocken sehe, vielleicht sogar darunter stehe und mir bewusst mache, was für ein wunderbarer Klang in dieser riesigen Bronzeglocke erzeugt wird. Wenn ich dann noch an den „Decken Pitter“ denke, der um einiges größer ist … Hut ab vor der Kunst der Glockengießer.

Glocken hatten und haben vielseitige Aufgaben: Sie warnten vor Gefahren, sagen die Stunde an, und rufen zum Gottesdienst. Theoretisch brauchen wir sie heute gar nicht mehr, denn dies alles kann auch jedes Smartphone.

Und doch sind sie uns wichtig, wollen wir, zumal als Glockenstadt Apolda, nicht auf sie verzichten. Der Klang der Glocke ist eben mehr als pure Zeitansage – es ist ein Gefühl von Heimat, es ist Tradition und Erinnerung.

Und es ist die beständige Einladung, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Vielleicht haben Sie es schon einmal bemerkt. Jeden Tag im Jahr läutet um 12:00 Uhr unsere Angelus-Glocke. Sie tut dies eben nicht, um zu sagen, was die Stunde geschlagen hat.

Sondern sie lädt alle ein, für einen kurzen Moment still zu werden, innezuhalten und den bisherigen Tag in den Blick zu nehmen – und wenn es nur die zwei Minuten Glockenklang sind.

Daniel Pomm ist Diakon in Apolda/Jena, Leiter der Katholischen Hochschulgemeinde Jin ena und der Bischöfliche Beauftragte für die Bibelpastoral im Bistum Erfurt