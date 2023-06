Der Kleinschwabhäuser Kirmesplan kommt nicht zur Ruhe

Der Kirmeslauf „Rund um den Krämersgraben“ wird auch in diesem Jahr wieder zum Programm in Kleinschwabhausen gehören.

Kleinschwabhausen. Kleinschwabhausen feiert ab Donnerstag seinen geselligen Jahreshöhepunkt.

Wenn der Kirmesplan in der Dorfmitte aufgebaut wird, dann nutzen die Kleinschwabhäuser ihn auch in diesem Jahr für ein umfangreiches, mit viel Aufwand und Herzblut vorbereitetes Programm. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schon am Donnerstag, 8. Juni, geht es los: Zum „Eintrinken“ hat der Bierwagen zum ersten Mal geöffnet, die Kirmesgesellschaft schenkt aus und das ganze Dorf und viele Besucher aus den Nachbarorten sind herzlich eingeladen.

Weiter geht es am Freitag, 9. Juni, um 18.30 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst, danach führt die Kapelle Kuhweide aus Großschwabhausen den Umzug durch das Dorf an. Nach dem Eintanzen spielt ab 21.30 Uhr die Band Meilenstein ihr Liveprogramm. Am Samstag ab 9 Uhr geht die Kirmesgesellschaft mit Musik von Trashman auf Ständchen-Tour, am Abend folgt Umzug und Kirmestanz mit Advance aus Weimar. Am Sonntag spielen ab 10 Uhr die Firefuckers zum Frühschoppen, 15 Uhr folgt die Kinderkirmes.

Das war es aber noch lange nicht: „Traktoristenkirmse“ am Montag, Landsenioren-Treffen am Dienstag und Rentnerkirmes am Mittwoch (je ab 14 Uhr) folgen, ehe es ab Freitag mit dem Nachkirmes-Wochenende weitergeht. Zum Programm gehört auch der traditionelle Lauf „Rund um den Krämersgraben“.