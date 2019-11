Der Name Rotes Schloss für das überwiegend grüne Gemäuer hat seinen Ursprung in Arkaden, die zum Park hin grün gestrichen waren.

Der Rat der Mutter im Roten Schloss

Das Rote Schloss beherbergte einst eine resolute Herzogin-Witwe. Es wurde 1574/76 nach dem Tod des Herzogs Johann Wilhelm I. extra für Dorothea Susanna als repräsentativer Witwensitz erbaut. Die zuvor an diesem Standort befindlichen Bürgerhäuser, in denen der Kanzler Franz Burghardt und Paul Luther, ein Sohn des Reformators, gewohnt hatten, wurden für den Renaissancebau weggerissen. Das Schloss besitzt als Besonderheiten drei Giebel, ein interessantes Bogenportal mit den Wappen des einstigen Herrscherhauses und auf der Rückseite einen Treppenturm mit Wendeltreppe. Hier residierte fast zwei Jahrzehnte die Herzogin-Witwe Dorothea Susanna, die sich sehr couragiert gegen die Bevormundung durch die Albertiner zur Wehr setzte und auch als Frau aktiv in die nachlutherischen Glaubenskonflikte eingriff. Während ihrer Witwenzeit prägte sie die Innen-, Außen-und Kirchenpolitik des Herzogtums maßgeblich mit. Die Herzogin-Witwe stammte eigentlich aus der Pfalz, wurde am 15. November 1544 in Simmern geboren und war eine Tochter des Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz. Ihre Mutter war eine geborene Markgräfin von Brandenburg- Kulmbach. Die Kurprinzessin erhielt eine standesgemäße Ausbildung, wurde im reformierten Glauben zur Toleranz erzogen und auf die Verheiratung mit einem regierenden Fürsten vorbereitet. Ihre Eltern und das von Kaiser Karl V. sowie den konkurrierenden Albertinern gedemütigte Fürstenhaus der Ernestiner, das die Kurwürde im Schmalkaldischen Krieg an die Albertiner verloren hatte, unter- hielten enge Kontakte. Daraus erwuchs 1560 in Heidelberg die Hochzeit zwischen Dorothea Susanna und dem um 15 Jahre älteren Weimarer Herzog Johann Wilhelm I., dem Sohn von Herzog Johann Friedrich, dem letzten ernestinischen Kurfürsten, der wenige Jahre zuvor nach der Niederlage bei Mühlberg, dem Verlust der Kurwürde und kaiserlicher Gefangenschaft in Weimar verstorben war. Nach der Hochzeit residierte das Paar hauptsächlich in Weimar. Beide ergänzten sich bei der Konsolidierung der ernestinischen Restterritorien und zeugten vier Kinder: Sohn Friedrich Wilhelm I., Tochter Sibylla Maria, Sohn Johann III. und Tochter Maria. Dazu gesellte sich der Traum von der Wiederherstellung der ernestinischen Kurmacht. Bei alledem standen sie unter der argwöhnischen Beobachtung der Albertiner, die jede Machtausweitung der Ernestiner verhinderten. Dazu kam allerdings auch der frühe Tod des Herzogs Johann Wilhelm I., der 1573 starb.

Die nunmehrige Herzoginwitwe kämpfte gegen die verstärkte Bevormundung durch die Albertiner, um als zeitweilige Regentin das Erbe für ihre Söhne zu bewahren. Dazu ließ sie ihren Witwensitz errichten, das Rote Schloss. Der albertinische Kurfürst August von Sachsen fungierte als Vormund der ernestinischen Kinder und beschnitt beständig die politischen und religiösen Aktivitäten der Herzogin- Witwe, die sich gegen die albertinischen Konkordienbemühungen und die Entlassung zahlreicher ernestinischer Pfarrer aus Sachsen- Weimar wehrte. Großes Aufsehen erregte damals ihr publiziertes Glaubensbekenntnis von 1575, das in ganz Deutschland von rund 80 Theologen unterzeichnet wurde. Sie zeigte in vielen Fragen öffentlich Flagge, vertrat die Interessen ihres Hauses und bezog selbstbewusst ihren Witwensitz. Danach setzte sie mit Unterstützung ihrer kurpfälzischen Brüder gegen die Einwände der Albertiner die Verheiratung ihres ältesten Sohnes mit einer glaubensverwandten württembergischen Prinzessin und ihres zweiten Sohnes mit der lutherischen Prinzessin Dorothea Maria von Anhalt durch. Ihre Tochter Maria konnte das Amt der Äbtissin des freiweltlichen Stifts in Quedlinburg erlangen.

Zwischendurch wurde sie mehrfach vom Maler Christoph Leutloff, der einige Bilder von den Ernestinern schuf, ins Bild gesetzt. Nach Erreichen der Mündigkeit übernahmen ihre Söhne schrittweise die Regierung. Doch der Rat der Mutter im Roten Schloss war weiter gefragt. Ihre Söhne zersplitterten jedoch den ernestinischen Restbesitz. Johann Wilhelm I. übernahm den Altenburger Teil und Johann III. den Weimarer Teil. Darüber starb die couragierte Herzogin-Witwe am 29. März 1592 in ihrem Witwensitz. Sie wurde in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul bestattet. Hier erinnert ein Epitaph aus Alabaster und Schiefer an die Verstorbene. Auf der Darstellung zwischen den ionischen Säulen sind von links nach rechts Dorothea Susanna und ihre beiden Töchter Sibylla Maria sowie Maria, die spätere Äbtissin von Quedlinburg, zu sehen. Dazu gehört im Schloss Friedensstein in Gotha ein interessantes Triptychon zum Bestand. Es zeigt im Mittelteil Herzog Johann Wilhelm I. und Herzogin Dorothea Susanna und wurde 1587 von Christoph Leutloff geschaffen.

Das Rote Schloss in Weimar beherbergte ab 1781 über zwei Jahrzehnte die bekannte Freie Zeichenschule, diente ab 1815 als Ministerialgebäude, später der Stadtverwaltung und ist heute Sitz der Forschungsbibliothek und des modernen Studienzentrums der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.