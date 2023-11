Der Schnee ist da: Die Weimarer Weihnacht kann kommen

Die Weimarer Weihnacht am Tag der Eröffnung am 28. November ist in den ersten Schnee der neuen Saison eingehüllt.

Weimar. Vorweihnachtliche Veranstaltung wird an diesem Dienstag um 17 Uhr eröffnet.

Pünktlich zur Eröffnung der Weimarer Weihnacht an diesem Dienstag (28. November) ist am Vorabend sowie in der Nacht und den Tag über der erste nennenswerte Schnee in der Kulturstadt gefallen. So zeigt sich der Markt passend in ein winterliches Kleid gehüllt. Eröffnet wird die Weimarer Weihnacht um 17 Uhr vor der Märchenhütte mit einem kleinen Programm, an dem Geistliche, die Schola Cantorum und der Posaunenchor der Kreuzkirche beteiligt sind. Dann soll auch an dem stattlichen Weihnachtsbaum auf dem Markt zum ersten Mal in diesem Jahr das festliche Lichterkleid leuchten.