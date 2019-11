Ortsteilbürgermeister Türk Reusse (l.) und der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn legten am restaurierten Meckfelder Kriegerdenkmal einen Kranz nieder.

Meckfeld. Das Kriegerdenkmal in Meckfeld ist dank einer privaten Initiative wieder ein würdiger Gedenkort geworden.

Der „schwarze Stein“ hat seine alte Farbe zurück

Das Kriegerdenkmal auf dem Meckfelder Friedhof trägt seit einigen Tagen auch die Namen der Gefallenen des Dorfes aus dem Zweiten Weltkrieg. Zum Volkstrauertag am Sonntag weihten Ortsteilbürgermeister Türk Reusse, der Ortschaftsrat und die Kirchengemeinde das erneuerte Denkmal ein. Reusse und der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn legten feierlich einen Kranz nieder, Pfarrer Christian Dietrich hielt eine kurze Predigt und betete mit den Besuchern der Veranstaltung, die auch den offiziellen Schlusspunkt des Jubiläumsprogramms „800 Jahre Meckfeld“ bildete.

Christa Rösner heißt die Frau, welche die Idee dazu lieferte. Die 1933 geborene Meckfelderin wunderte sich seit ihrer Jugend, dass nur die Toten des Ersten Weltkrieges mit dem Denkmal geehrt wurden. Ihre Tochter Kerstin und deren Ehemann, der Malermeister Ralf Hupel, nahmen sich der Sache schließlich in einer privaten Initiative an.

„Wir kannten das Denkmal immer nur als den schwarzen Stein auf dem Friedhof“, erinnert sich Türk Reusse. Nicht nur er staunte, was in den vergangenen Monaten daraus wurde. Bereits im vergangenen Winter behandelte Hupel das Denkmal zunächst mit Spezialreiniger und einem Hochdruck-Gerät. Die helle Sandfarbe kam unter der schwarzen Patina wieder zum Vorschein. Für 1700 Euro ließen die Hupels bei einem Steinmetz in Dienstedt eine Platte mit den Namen der toten Soldaten von 1939 bis 1945 anfertigen. Zwei Gutendorfer leisteten fachliche Hilfe: Viola Klettbach gab den Gravuren ihre Farbe, Sandro Wurmstich verfugte die Sockel-Steine neu. Unternehmer Axel Wirth unterstützte das Projekt mit 500 Euro.

Im Zuge dieser Restaurierung und Ergänzung beseitigten die Hupels mit ihren Recherchen auch gleich eine Legende, die sich durch mündliche Überlieferungen hielt: Nicht etwa Rotarmisten zerstörten nach 1945 die kleine Skulptur mit Helm und Gewehr, die das Denkmal einst krönte, sondern ein ortsansässiger ehemaliger SS-Mann.

Weitere Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag gab es unter anderem auf dem Weimarer Hauptfriedhof, an der Magdalaer Grotte, in Großschwabhausen sowie auf dem Friedhof in Kranichfeld mit Beteiligung des Paten-Bataillons aus Erfurt.