Der Unruhegeist von Weimar

„Statt der toten Dichter!“ lautete sein Motto, was heißen sollte: Ehret die Unsterblichen, doch lasst auch mal frischen Wind in die Goethe- und Schiller-Stadt! Ohne ihn hätte Weimar wohl nicht so bald gelernt, Altes mit Neuem auf spektakuläre Weise zu verbinden und sich offensiv auch zu den dunklen Seiten der Geschichte zu bekennen.

Bernd Kauffmann, 1992 zum Präsidenten der Klassik-Stiftung berufen, dann Generalbevollmächtigter der „Weimar 1999 – Kulturhauptstadt Europas GmbH“ und bis 2001 Kunstfest-Intendant, schlug von Anfang an Zeitschneisen sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Man braucht bloß in den Kunstfest-Prospekten jener Jahre zu blättern, und ein Who-is-Who der europäischen Kultur- und Kunstszene weht einen an: Jorge Semprún und Klaus-Michael Grüber, Peter Stein und Rebecca Horn, Imre Kertész und Lew Doldin, Maurice Béjart und Robert Wilson, Peter Brook und William Kentridge, Edith Clever und Michel Tournier sowie viele andere haben Weimar zu einer Welthauptstadt der Kulturen geöffnet.

Der Goethe-Gral wurde geliftet und manch ungewöhnlicher Ort als Spielstätte entdeckt: Die Viehauktionshalle (inzwischen abgebrannt) mauserte sich zur Tanzkathedrale, in der sich Avantgarde-Companys aus Frankreich, Belgien und Japan ein Stelldichein gaben, in der Hetzerhalle performte Wilson, und Jürgen Syberberg beschwor in der Reithalle den Geist Nietzsches.

Bruno Ganz trat gar in Belvedere auf dem sowjetischen Friedhof auf. Ein hölzerner Riesenwürfel wurde im Schlosshof aufgeschlagen, für die „Fäuste“ des Manfred Karge. Später hat man den Faust-Kubus in den Ilmpark verlegt und, schwuppdiwupp, Goethes Gartenhaus verdoppelt. Nicht zu vergessen: Kauffmann hat mit Daniel Barenboim und Edward Said das West-Eastern-Divan-Orchestra gegründet.

Ach ja, ein Daniel Buren schaute vorbei, um einen öffentlichen Parkplatz in einen begehbaren bunten Stelenwald zu verwandeln; die Anwohner schrien auf und versprachen, ersatzweise Spielplätze zu schaffen. Die lokale Autolobby siegte. Gezeter gab es auch, als 1996 ein Jüngling namens Günther Jauch erschien, um Goethe nieder zu talken.

Zweifellos hatte dieser Kauffmann bis 1999 vergleichsweise viel Geld für seine Weimar-Projekte, aber noch viel mehr Ideen. Erst „weimarsüchtig“, dann „weimarflüchtig“, riefen ihm jene nach, die ihn schließlich vertrieben. Auch wenn die Schelte im Falle der skandalös gehängten DDR-Bilderschau „Aufstieg und Fall der Moderne“ berechtigt war, erwiesen sich andere Anlässe als nichtig. Denken wir nur an den „Bratwurstkrieg“.

Der Kulturstadt-Chef hatte verkündet, er wolle kein „Bratwurst-Festival“, sondern europäische Kunst. „Wir lassen uns die Wurst nicht vom Brötchen nehmen!“, protestierten daraufhin erbitterte Bürger. Dabei war die Thüringer Nationalspeise noch nie zu Klassikveranstaltungen gereicht worden, und es gibt sie meines Wissens auch heute noch nicht im Spielplan des DNT.

Der anstiftende Feingeist zog weiter – zu den Schlossfestspielen in Neu Hardenberg und nach Wolfsburg zu den Movimentos – und hinterließ die Erinnerung an eine aufregende und erfrischende Zeit. Nehmen wir seinen heutigen 75. Geburtstag zum Anlass, Bernd Kauffmann herzlich dafür zu danken.