Der Unterbau steht bereits

Der Fuß steht bereits. Heute, Dienstagmorgen, 6 Uhr, rollt ein Mobilkran auf den Goetheplatz, wo ab Sonnabend der City Skyliner drei Monate lang Besuchern den Blick über die Stadt und das Thüringer Becken ermöglichen wird. Mit einer Hydraulikanlage wurde der Unterbau aus zwei miteinander verschraubten Sattelzügen am Montag perfekt nivelliert. Im Komplettaufbau sollen sechs Füße das insgesamt 81 Meter hohe Bauwerk halten. – Der Kran für den Aufbau ist beinahe so imposant wie der Aussichtsturm selbst. Er wird am Dienstag die Turmelemente und die Besucherkabine Stück für Stück übereinander setzen. Bis zum Abend soll der City Skyliner aufgebaut sein. Passanten müssen deshalb die Baustellen weiträumig umgehen.