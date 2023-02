Der Weg Weimars in die Moderne ist Thema beim Salon Maria Pawlowna

Weimar. 9. Salon Maria Pawlowna am Donnerstag im Gewölbekeller der Stadtbücherei Weimar.

Am Donnerstag, 16. Februar, 18 Uhr findet der 9. Salon Maria Pawlowna mit einem Vortrag von Marcus Ventzke zum Thema „Fürstenherrschaft und Kultur – der Weg Weimars in die Moderne“ statt. Ort der Veranstaltung ist der Gewölbekeller der Stadtbücherei Weimar, Steubenstraße 1. Marcus Ventzke ist Historiker, Geschichtstheoretiker und Geschichtsdidaktiker. Er ist Verfasser zahlreicher Publikationen zur thüringisch-sächsischen Landesgeschichte, darunter „Das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach 1775–1783. Ein Modellfall aufgeklärter Herrschaft“ sowie des Eintrags zu „Weimar“ im Handbuch der kulturellen Zentren der Frühen Neuzeit. Kürzlich ist die Broschüre „Die (Groß-)Herzöge Sachsen-Weimar-Eisenachs. Kultur als Weg in die Moderne“ mit dem Text von Marcus Ventzke erschienen.