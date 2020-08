Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Weg zu 100 Bänken ist in Weimar besonders lang

In diesen Tagen ist es besonders viel wert: Ein schattiges Plätzchen zum Verweilen. Am besten sitzend. Gleich hundert Bänke wollten Weimars Grüne im Stadtrat. Der Oberbürgermeister übernahm ihren Antrag „Platz nehmen – 100 Bänke für Weimar“ vor eineinhalb Jahren, am 6. März 2019. Er stellte sich damit auch hinter den Anspruch, ein Konzept zu erarbeiten, Mittel bereitzustellen sowie Bürger und die regionale Wirtschaft für mehr Sitzmöbel in der Stadt zu gewinnen.