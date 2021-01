Der zweite Ruhestand von Harald Schmechel

Vor acht Jahren wünschte er sich in dieser Zeitung, sein 50. Jahr als aktiver Diabetologe zu erleben. Das war 2012. Zu seinem 80. Geburtstag veranstaltete Weimars Klinikum dann ein Ehrensymposium. Im vergangenen Jahr wurde er 85 und war noch immer für seine Patienten da. Doch zum Jahresende ist Prof. Dr. Harald Schmechel tatsächlich in den Ruhestand getreten. Es ist bereits sein zweiter.

Schon 2001 nahm der damalige Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Sophien- und Hufeland-Klinikum in seinen Abschied. Vier Jahre danach wurde er gebeten, in Weimar-West einzuspringen, bis ein neuer Arzt für das Medizinische Versorgungszentrum gefunden sei. Was als Übergang für ein paar Monate gedacht war, wurde zu einer Dauerlösung, die Harald Schmechel nun beendete.

Nach Jahrzehnten als Arzt und Diabetologe in Weimar verfasste er selbst ein paar Zeilen: „Ich möchte mich von meinen früheren und jetzigen Patienten zum Jahresende 2020 verabschieden. Ich danke den Bürgern von Weimar und Umgebung für die gehaltene Treue und das mir entgegengebrachte Vertrauen.“

Er habe von seinen Patienten sehr viel gelernt, sagt Schmechel. Es gehe nicht allein darum, die aktuellen medizinischen Erkenntnisse im Interesse der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen anzuwenden. Er habe zugleich die Umsetzbarkeit der medizinischen Ziele unter Alltagsbedingungen ausloten und die Erfahrungen an die Bürger zurückgeben können. Das sei für das Fachgebiet der Diabetologie in besonderem Maße wichtig.

Vor einigen Jahren verglich der erfahrene Diabetologe seine Aufgabe mit der einer Fahrschule: „Beim Fahrlehrer lernt man zwar, wie es geht, aber fahren muss man dann allein.“ Die Botschaft an seine Patienten heißt deshalb: „Die moderne Diabetestherapie mit (. . .) vielfältigem technischem Hilfswerk kann die Folgeschäden oft nicht verhindern. Hierfür bedarf es Verständnis für das Krankheitsgeschehen durch den Patienten und seine aktive Mitwirkung.“

Harald Schmechel wurde 1935 im heutigen Polen geboren. Sein Medizinstudium absolvierte er an den Universitäten Leipzig und Erfurt. 1959 promovierte er an der Schiller-Uni Jena, erhielt sieben Jahre später die Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin. Ab 1969 war er Oberarzt an der Klinik und Poliklinik der Medizinischen Akademie Erfurt. Dort habilitierte er 1975 über das „Verhalten der Blutgerinnung bei diabetischen Angiopathien“.

Als Mediziner in Weimar war Harald Schmechel seit 1976 aktiv: von 1976 bis 2001 als Chefarzt für Innere Medizin an den Kliniken und Polikliniken Weimar und ab 1998 im fusionierten Sophien- und Hufeland-Klinikum. Dort sah er sich von Namenspatron Hufeland inspiriert: Er hat „gesagt, dass der Arzt für den Patienten ein Freund sein soll. In diesem Sinne wollte ich immer tätig sein.“

Im besten Fall übernehme der Arzt als Behandler zunehmend die Rolle des richtungsweisenden Lotsen, und der Patient werde zum Steuermann seines eigenen Lebensschiffes. „In diesem Sinne danke ich meinen früheren Patienten für die verständnisvolle Mitwirkung bei der Therapieführung und wünsche allen weiterhin eine stabile Gesundheit. Zugleich bedanke ich mich für die vielen guten Wünsche in Wort und Schrift zu meinem Ruhestand“, schrieb Prof. Dr. Harald Schmechel zu seinem Abschied.