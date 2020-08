Das polnische Ensemble Kwartludium, eines der hochkarätigsten Ensembles für zeitgenössische Musik in Deutschlands Nachbarland, kommt auf Einladung des in Weimar ansässigen Ateliers für Kultur und Zukunft nach Thüringen, um drei Konzerte unter dem Titel „Multiple Image“ zu geben. Auftakt ist am Mittwoch, 26. August, um 19.30 Uhr in der Notenbank in Weimar. Weitere Konzerte folgen am 27. August, 19 Uhr, in der Nicolaikirche in Eisenach und am 28. August im Trafo in Jena. Auf dem Programm des deutsch-polnischen Konzertdialogs stehen Werke des Weimarer Komponisten Peter Helmut Lang, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins, und der in Berlin ansässigen Tonschöpfer Lothar Voigtländer und Helmut Zapf, sowie ihrer polnischen Kollegen Tadeusz Wielecki, Piotr Jedrzejczyk und Wojciech Ziemowit Zych. Das Konzert wird anschließend in Polen wiederholt, unter anderem im November in Danzig. Die Konzerte finden unter Einhaltung der Abstandsregel statt. Dadurch ist der Eintritt entsprechend den Raumgrößen auf eine kleinere Anzahl Zuhörer beschränkt und eine Kartenreservierung unter atelierfuerkultur@yahoo.com wird empfohlen. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro bzw. 10 Euro ermäßigt.