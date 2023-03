Deutsche Streicherphilharmonie gastiert mit Sanderling in der Weimarhalle

Die Deutsche Streicherphilharmonie gastiert am 23. April in der Weimarhalle.

Weimar. Jubiläumskonzert: Das junge Spitzenorchester feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und spielt am 23. April in der Kulturstadt auf.

Wenn die 11- bis 20-jährigen Mitglieder der Deutschen Streicherphilharmonie (DSP) am 23. April die Bühne in der Weimarhalle betreten, ist dies bereits die zweite Tournee in ihrem großen Jubiläumsjahr. Das Ensemble feiert 2023 seinen 50. Geburtstag und war zur Eröffnung dieses besonderen Jahres schon umjubelter Gast in Dresden, Leipzig und Wien.

Das Konzert in Weimar wird von dem jungen Spitzenorchester mit besonderer Freude erwartet, findet es doch unter Leitung von Michael Sanderling statt, dem früheren Chef- und heutigen Ehrendirigenten des Ensembles. Mit Werken von Leoś Janáćek (Suite für Streichorchester, 1877), Gideon Klein (Partita für Streichorchester) und Antonín Dvořák (Streicherserenade E-Dur) präsentiert das Ensemble ein ebenso spannendes wie anspruchsvolles Programm. Dass Klassik kein Alter kennt, soll auch dadurch gefördert werden, dass die Eintrittskarten für dieses Jubiläumskonzert für unter 18-Jährige kostenfrei sind.

Die Mitglieder der DSP haben sich über ein Probespiel für das Bundesauswahlorchester qualifiziert und treffen sich mehrmals im Jahr zu Probenphasen und Konzertreisen. Die hohe Qualität des einzigartig differenzierten Streicherklangs ist vor allem durch die kontinuierliche Arbeit mit Chefdirigent Wolfgang Hentrich und dem langjährigen Dozententeam geprägt.

1973 in Ost-Berlin als Rundfunk-Musikschulorchester gegründet, ist das Ensemble seit 1991 in der Trägerschaft des Verbandes deutscher Musikschulen.

Karten für das Konzert am Sonntag, 23. April, ab 19.30 Uhr in der Weimarhalle sind für 25 Euro (ermäßigt 17 Euro) bei Tourist-Information erhältlich. Dort erhalten unter 18-Jährige zudem die kostenlosen Tickets.