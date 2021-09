Jeden Mittwoch berät der DSB in Weimar Menschen mit Hörproblemen (Symbolfoto).

Deutscher Schwerhörigenbund berät in Weimar zu Hörproblemen

Weimar. Jeden Mittwoch bietet der Ortsverein Weimar seine kostenlose und offene Sprechstunde für Hörgeschädigte und ihre Angehörigen an.

Bei Fragen rund um das Thema Hörschädigung bietet der Ortsverein Weimar des Deutschen Schwerhörigenbundes für Betroffene und Angehörige eine kostenlose Beratung an. Diese findet immer mittwochs von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr im „Haus des Miteinander Hörens“ in der Bonhoefferstraße 24b in Weimar statt. Es wird um Anmeldung gebeten.

Anmeldung per Telefon 03643/422155 und per E-Mail an sozialerdienst@ov-weimar.de

