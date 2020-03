Per Ted stimmen die Teilnehmer beim interaktiven Wissensquiz in Weimar ab.

Weimar. Der Verein Bürger Europas hat sich am 12. März zum Deutschland-Quiz in Weimar-Nord angesagt.

Deutschland-Quiz mit Europa-Verein

Unter dem Titel „Kennen Sie Deutschland?“ hat der Verein Bürger Europas kurzfristig zu einem Quiz in Weimar eingeladen. Mit Unterstützung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat will der Verein nach bundesweit mehr als 1000 Veranstaltungen in vier Jahren nun auch wieder in Thüringen die Bürger mit dem Quiz über Ihre Heimat und die verschiedenen Bereiche des Lebens in Deutschland, die Rolle des Landes in Europa informieren und mit ihnen über Deutschland und Europa ins Gespräch kommen, teilte dieser am Mittwoch mit.

Als Gast der BRH-Senioren in der Gaststätte „Taverne Stadtblick“ in Weimar-Nord und mit einem interaktiven Ted-System verspricht der Verein am 12. März ein informatives und unterhaltsames Quiz. Zum Üben lieferte er eine Frage mit: Welche drei Erfindungen und Weltneuheiten stammen aus Thüringen? a) Schultüte, Gartenzwerg, Zahnbürste, b) Reißzwecke, Pappteller, Ohropax oder c) Dübel, Dauerwelle, Motorsäge.

Donnerstag, 12. März, 14.30 bis 16 Uhr, Marcel-Paul-Straße 65a