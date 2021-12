Dezember-Motive aus Pfiffelbach: Charity-Kalender sind noch nicht vergriffen

Pfiffelbach. Noch Kalender zu erwerben bei der Charity-Aktion in der Ilmtal-Weinstraße zugunsten der Jugendfeuerwehr der Landgemeinde und des Hundeschutzverein in Niederreißen.

Einen exklusiven Einblick in die Dezember-Motive der Aktionskalender der Ilmtal-Weinstraße gewährt die Fotografin und Kalendergestalterin Jana Sell. So zeigt das letzte Monatsblatt des Hundekalenders 2022 den Akita Inu namens Akemi auf dem Weg zum Sportplatz in Pfiffelbach. Der Kalender ist für 15 Euro erhältlich, 5 Euro gehen an den Hundeschutzverein „ Schwierige Fälle“ in Niederreißen. Der Kirchenkalender bescheidet 2022 mit einer winterlichen Ansicht von Pfiffelbach mitsamt des Gotteshauses. Dieser kostet 10 Euro. Hier gehen 100 Prozent des Erlöses an die Jugendfeuerwehr der Landgemeinde. In Pfiffelbach gibt es die Kalender in der Gemeindeverwaltung, der Tankstelle, dem Landhandel sowie der Blumenscheune Vetter und in Kromsdorf beim Weimarlanddruck käuflich zu erwerben.

Das Dezember-Motiv des Kirchen-Aktionskalenders 2022 zeigt die winterliche Dorfkirche in Pfiffelbach. Foto: Jana Sell