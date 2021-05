DGB-Kundgebung in Weimar: „Neue Zeiten machen neue Kräfte mobil“

Weimar. Die Mai-Kundgebung des DGB auf dem Weimarer Marktplatz appellierte an alle „Solidarität ist Zukunft“. Die Veranstaltung verlief friedlich. Rund 150 Teilnehmer waren dabei.

„Man kann auch unter Corona-Bedingungen demonstrieren. Wenn man sich an die Regeln hält, ist das nicht verboten“, bekräftigte Torsten Lerche, Vorsitzender DGB Weimar/Weimarer Land, zum Auftakt der friedlich verlaufenden Kundgebung „Solidarität ist Zukunft“ des DGB auf dem Weimarer Markt. „Wer das Virus leugnet, kritisiert nicht die staatliche Autorität, sondern handle unverantwortlich und unsolidarisch.“

Die Polizei zeigte Präsenz, einzugreifen brauchte sie während der Veranstaltung nicht. „Solidarität“ lautete das zentrale Stichwort. „Solidarität heißt für uns, in der Krise Beschäftigung zu sichern.“ Die Corona-Krise sei eine extreme Belastung für die Gesellschaft. Nur mit Solidarität lasse sich ein Weg aus der Krise finden. Während vor einem Jahr die Kundgebung des DGB im ersten Lockdown abgesagt wurde, konnte der Tag der Arbeit 2021 trotz Pandemie, aber unter strenger Beachtung der Sicherheitsauflagen wie Maske und Abstand stattfinden.

Mit rund 150 Zuhörenden war der Marktplatz gut belebt. Alle hielten sich an die Hygieneregeln, trugen Mund- und Nasenschutz und gingen auf Abstand. Pünktlich 9.30 Uhr hatten Patricia & Christian mit ihrem „Musikalischen Wecken“ eine schwungvolle Ouvertüre zur Kundgebung gestaltet. Entgegen anders lautender Prognosen spielte auch das Wetter mit. Neben dem DGB waren attac, Links und Grüne mit Infoständen vor Ort. Sehr bald nach der letzten Rede leerte sich der Marktplatz wieder. Noch gab es kein Kinder- und Familienfest als traditionellen Ausklang.

„Neue Zeiten bringen neue Ideen und machen neue Kräfte mobil“, zitierte Oberbürgermeister Peter Kleine die Sozialdemokratin Marie Juchacz (1879-1956), Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, die am 19. Februar 1919 bei der Weimarer Nationalversammlung sprach. Ihr Ausspruch sei heute aktueller denn je. „Wir müssen akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt“, sagte Peter Kleine. Aber jeder müsse sich an die Regeln halten. Und die stünden in Weimar am Maifeiertag zur Disposition. Die Stadt könne es nicht verantworten. extremem Konfliktpotenzial in Weimar ein Podium zu geben. Es gehe der Stadt nicht darum, zu verbieten, eine Meinung zu äußern. Kleine betonte. wie wichtig es sei, den Menschen in der Pandemie Perspektiven aufzuzeigen. „Was darf man wann machen“, erinnerte er an die Modelltage in Weimar, wo es eben nicht nur um Shopping ging, sondern vielmehr darum, auch den Angestellten im Handel zu zeigen, dass sie gebraucht werden.

Andreas Schmidt, IG BCE Bezirksleiter Thüringen, prangerte die fehlende Perspektive für Jugendliche an: Viele Ausbildungsplätze würden in der Pandemie nicht mehr besetzt, Unternehmen bilden nicht mehr aus. Sichtlich vom Superwahljahr 2021 beeinflusst standen die Reden von MdB Carsten Schneider (SPD), MdL Steffen Dittes (Die Linke) und Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt.

