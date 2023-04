DGB will Zeichen in Krisenzeiten setzen

Weimar. Zur traditionellen Maikundgebung hat der Deutsche Gewerkschaftsbund für Montag auf den Weimarer Markt eingeladen.

Traditionell lädt der DGB-Kreisverband Weimar / Weimarer Land am 1. Mai um 9.30 Uhr zu einer Kundgebung und Feier zum Tag der Arbeit auf den Weimarer Markt ein. Bereits am Vorabend, 30. April, ab 16.30 Uhr wird an gleicher Stelle der Maibaum gesetzt.

„Trotz aller Probleme und Auseinandersetzungen werden wir auch in diesem Jahr den 1. Mai in Weimar gebührend feiern und wir hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger unsere Angebote attraktiv finden und zu uns kommen“, erklärt Torsten Lerche, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes. Neben einem musikalischen Wecken durch den Mellinger Spielmannszug dürfen die Gäste auf eine Mai-Rede von Gregor Gallner, DGB-Gewerkschaftssekretär und mehrere Grußworte von Politikerinnen und Politikern gespannt sein. An zahlreichen Ständen können sich Besucher informieren. Auch den Jüngsten werde kurzweilige Unterhaltung geboten. Für Livemusik sorgen „Pandor & Court“, für getanzte Leidenschaft „Tango Milonga Weimar“.

Der DGB stellt den 1. Mai diesmal unter das Motto „Ungebrochen solidarisch“ und ruft dazu auf, auf die Straße zu gehen und ein sichtbares Zeichen für eine gerechte, solidarische Zukunft zu setzen. Die Welt sei im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugten Unsicherheit und stürzten viele Menschen in existenzielle Sorgen. „In den Gewerkschaften kämpfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer solidarisch für eine gerechte Lastenverteilung und eine friedliche Zukunft. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften demonstrieren am Tag der Arbeit für eine gerechte und friedliche Zukunft, höhere Löhne und mehr Umverteilung“, so Lerche weiter.