Diamantenes Jubiläum in der Lindenstadt

Die Blankenhainer Originale Edith und Horst Semsch feiern am Donnerstag Diamantene Hochzeit. Die gern groß angesetzte Zusammenkunft der Familie lassen Corona und Winter kleiner ausfallen. Der Oldtimer-Fan und ehemalige Lehrer und seine Edith, die vielen als Grundschullehrerin bekannt ist, verbringen ihr Jubiläum zu Hause. Sobald es möglich ist, will das Paar mit dem Wohnwagen die Diamantene Hochzeitsreise antreten. Die ursprüngliche führte 1961 in den Harz.