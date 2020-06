Nach dem Abriss des alten Mitteltraktes am Studentenwohnheim Langer Jakob entsteht derzeit der neue Verbindungsteil mit Aufzug und Treppenhaus.

Weimar. Im Rahmen der Generalsanierung des Studentenwohnheims wächst der neue Mitteltrakt in die Höhe.

Dicke Lücke am Langen Jakob schließt sich

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dicke Lücke am Langen Jakob schließt sich

Nach dem Abriss des alten Mitteltraktes am Studentenwohnheim Langer Jakob, in dem das Doppel-Treppenhaus und der Aufzug untergebracht waren, schließt sich die Lücke langsam wieder. Derzeit wächst im Rahmen der Generalsanierung des Hauses der neue Mitteltrakt nach oben. Von ihm aus werden dann – im Gegensatz zu früher – alle Etagen der beiden Gebäudeteile, die von der Höhe her versetzt zueinander gebaut worden sind, mit einem Fahrstuhl barrierefrei erschlossen. Besonderheit: Der neue Verbindungstrakt wird vollkommen verglast und dementsprechend transparent sein.