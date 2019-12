Die Ausstellung mit Werken von Hans Winkler (1919-2000) ist in der Stadtbücherei noch bis zum 29. Februar zu sehen. Darüber freut sich besonders seine Witwe Christl Winkler

Weimar. Ausstellungen in der Stadtbücherei standen 2019 ganz im Zeichen 100-jähriger Jubiläen.

Die „100“ prägt 2019 auch die Ausstellungen in Stadtbücherei

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die „100“ prägt 2019 auch die Ausstellungen in Stadtbücherei

Thematisch im Vordergrund standen in diesem Jahr bei den Veranstaltungen in der Stadtbücherei ganz besonders der 100. Geburtstag des Bauhauses und der Weimarer Verfassung und der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Auch bei den drei großen Ausstellungen stand die Zahl „100“ ganz vorn.

So eröffnete die Stadtbücherei ihren Ausstellungsreigen mit einer Präsentation der „bauhausKinder“. Gezeigt wurden Arbeiten von Kindern zwischen sieben und siebzehn Jahren, die in Workshops die Lehren verschiedener Bauhausmeister umsetzten. Abgelöst wurden die Kinderarbeiten von „Die Fliege in der Zeit – Bauhaus Graphic Shorts“, einer Ausstellung zum Buch mit Texten und künstlerischen Arbeiten von zehn jungen Thüringer Autoren und Künstlern, die sich literarisch und künstlerisch mit der Geschichte des Bauhauses und der Bauhäusler auseinandersetzten.

Im August öffnete dann eine umfangreiche Jubiläumsausstellung zum 100. Geburtstag des Weimarer Malers und Weimarpreisträgers Hans Winkler, die noch bis zum 29. Februar 2020 zu sehen ist. Die von der Galerie Profil kuratierte Ausstellung zeigt sehr eindrücklich die Bandbreite des in fast 60 Jahrzehnten entstandenen umfangreichen Werkes eines Künstlers, der mit seiner abstrakten Malerei bis 1989 jenseits des offiziellen Kunstbetriebes der DDR stand. Erst nach 1989 bekam sein Werk zunehmende öffentliche Beachtung. 1992 wurde Hans Winkler mit dem Weimar-Preis geehrt. Das malerische Werk Winklers findet sich auf allen Etagen der Stadtbücherei ausgebreitet.