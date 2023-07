Die 63. Weimarer Meisterkurse bieten Hochkaräter gleich zum Auftakt

Das Fürstenhaus am Platz der Demokratie in Weimar.

Weimar. Gastprofessoren Jörg Brückner und Robert D. Levin spielen an zwei Abenden in Festsaal des Fürstenhauses. Worauf sich das Publikum freuen darf:

In ihre erste Woche starten die 63. Weimar Master Classes (Meisterkurse) an der Musikhochschule „Franz Liszt“ mit zwei hochkarätigen Gastprofessorenkonzerten. Als erstes spielt der Hornist Jörg Brückner am Dienstag, 18. Juli, ab 19.30 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses ein Rezital mit Cora Irsen am Klavier. Eintrittskarten zu 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es bei der Tourist-Information sowie an der Abendkasse.

Jörg Brückner ist deutschlandweit einer der gefragtesten Interpreten und Lehrer seines Fachs. Sein abwechslungsreiches Programm reicht von den sanft und melodiös wie auch rhythmisch geprägten Preludes Yehezkel Brauns bis hin zu den raffinierten Strukturen der Hornsonate York Bowens und dem ergreifenden „Lament für Horn Solo“ Yitzhak Yedids. Zudem erklingen das Divertimento von Jean Françaix, Olivier Messiaens „Appel interstellare“ sowie Jane Vignerys Sonate.

Einen Tag später ist Robert D. Levin zu erleben. Den Pianisten und Musikwissenschaftler zeichnet nicht zuletzt sein improvisatorisches Vermögen aus: So wird er am 19. Juli ab 19.30 Uhr im Fürstenhaus auch mit spontan notierten Themen arbeiten.

Im seinem Mozart gewidmeten Konzert spielt er zudem selbst ergänzte Sonatenfragmente, ferner Sonaten, Präludien und eine für das Klavier transkribierte Opernouvertüre.

Robert D. Levin blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Als Spezialist für historische Aufführungspraxis hat er sich intensiv mit den Kompositionsstilen und -techniken früherer Epochen auseinandergesetzt. So kann er auf einzigartige Weise improvisieren – technisch virtuos, harmonisch raffiniert und musikalisch hoch sensibel.