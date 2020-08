Die ältesten Mordopfer Thüringens

In Bilzingsleben wurden vor rund 370.000 Jahren die Schädel von wenigstens drei Menschen absichtlich zertrümmert. Auch dieses rechte Schläfenbein gehört zu den in Weimar aufbewahrten archäologischen Funden.

Weimar. Werden die Gebeine in Weimar aufbewahrt? Eine Lesung von Mirko Krüger in der Wasserburg Markvippach geht auf Spurensuche

Spielten sich die ältesten bekannten Morde auf Thüringer Gebiet vor 370.000 Jahren in Bilzingsleben ab? Oder handelt es sich bei den im Weimarer Museum für Ur- und Frühgeschichte aufbewahrten Schädelknochen um die Überreste geopferter Menschen? Warum wurden ihre Köpfe vor etwa 370.000 Jahren zertrümmert?

Fragen wie diesen geht der Journalist Mirko Krüger in seiner Buchlesung „Thüringen. Die Kriminalakte“ nach. Sie findet am 28. August in der Wasserburg Markvippach statt. Mirko Krüger nimmt seine Zuhörer mit auf eine fesselnde, gleichwohl unterhaltsame Zeitreise durch die Kriminalgeschichte. Er erkundet, was Luther mit dem Ritualmord von Weißensee zu tun hat, berichtet von einem liebestollen Landesherrn, der es schafft, um die Todesstrafe herumzukommen. Es geht um Johann Sebastian Bach, der in eine Schlägerei gerät, oder einen aus Sachsen-Weimar stammenden Mann, der die Folter im Kriminalprozess abgeschafft hat. Schließlich berichtet es, wie ein unliebsamer DDR-Offizier auf Anordnung Erich Mielkes in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wird, wie Weimarer Kriminalisten auf der Jagd nach Kunsträubern einem Spitzel eine Million als Belohnung auszahlen…

Was aber ist mit den Schädelknochen von Bilzingsleben? Sind sie die letzten Sachzeugen eines Verbrechens? Buchautor Krüger verweist auf einen noch älteren Fall: Wissenschaftler haben das älteste bekannte Mordopfer der Menschheitsgeschichte in Spanien entdeckt. Sie bargen einen 430.000 Jahre alten Schädel, auf dem sich zwei tiefe Schlagspuren abzeichnen. Tödliche Aggression ist also ein uraltes menschliches Verhalten, schlussfolgert Krüger.

Freitag, 28. August, 20 Uhr; Wasserburg Markvippach; coronabedingt Reservierung notwendig unter (036371) 87 48 48 oder www.wasserburg-markvippach.com