Die „Ära Paul“ als Monografie: Buchvorstellung in Weimar

Festumzug zur Wiedereröffnung der Universität Jena am 15. Oktober 1945 vom Volkshaus zum Universitätshauptgebäude: links in sowjetischer Uniform Wassili Tschuikow, der Chef der sowjetischen Militäradministration in Thüringen, Mitte mit Zylinder Landespräsident Rudolf Paul.

Weimar. Die Amtszeit des Thüringer Landes- und Ministerpräsidenten Rudolf Paul hat Jürgen John in seinem Buch aufgearbeitet. Am Freitag wird es in Weimar präsentiert.

Zur Buchpräsentation von Jürgen Johns Werk „Die ,Ära Paul‘ in Thüringen 1945 bis 1947 – Möglichkeiten und Grenzen landespolitischen Handelns in der frühen SBZ“ wird am Freitag, 3. November, 18 Uhr, in den Lesesaal des Hauptstaatsarchivs Weimar in der Marstallstraße 2 geladen. Die Monografie behandelt die Amtszeit des Thüringer Landes- und Ministerpräsidenten Rudolf Paul 1945 bis 1947 als Beispiel für die Möglichkeiten und Grenzen landespolitischen Handelns in der frühen sowjetischen Besatzungszone. Grußworte soll es von Kultusminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sowie vom Leiter des Landesarchivs Thomas Wagner geben. Anmeldung: historische.kommission@uni-jena.de oder 03641/944436.

Emeritierter Professor legt Werk über ersten Thüringer Ministerpräsidenten nach 1945 vor