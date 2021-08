Die Bauhaus Summer School ist zurück

Weimar. Die Tradition der Summer School in Weimar setzt sich fort: Seit 8. August sind die Teilnehmenden teils in Weimar, teils digital zugeschaltet.

Trotz bestehender Einschränkungen durch Corona findet die Bauhaus Summer School in diesem Jahr statt. Teilnehmende aus 20 verschiedenen Ländern haben den Weg nach Weimar gefunden, teilte Kristiina Oelsner, Koordinatorin Bauhaus Summer School, am Freitag mit.

Bei einigen zog sich die Reise über mehrere Tage hin, da direkte Flüge nach Deutschland derzeit häufig nicht verfügbar sind. Andere Teilnehmende dagegen haben nur wenige Sekunden gebraucht, um dabei zu sein: Sie nehmen online teil. So sei die am 8. August gestartete Bauhaus Summer School etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal werde diese sowohl online als auch in Präsenz angeboten – und das zur gleichen Zeit. So wird plötzlich neben der Frage: „Wo kommst Du her?“ auch die Frage „Wie spät ist es gerade bei Dir?“ essenziell.

In diesem Jahr werden wieder zwei Kurse aus dem bewährten Fundus der Summer School angeboten: „Forecast Engineering“ und „Cultural Landscapes & Urban Resilience“. Diese beiden Kurse waren schon immer beliebt, und es gab wieder Bewerbungen aus der ganzen Welt. Neben dem Unterricht haben die Teilnehmenden die Möglichkeit an einem Rahmenprogramm teilzunehmen. Vom Film- über einen geselligen Spieleabend bis hin zu kulinarischen Genüssen in internationaler Runde bieten die vielfältigen Aktivitäten zahlreiche Gelegenheit, sich ungezwungen kennenzulernen und zu vernetzen. Ergänzt wird das Programm durch Ausflüge nach Erfurt oder Leipzig, genauso wie Besuche in den Museen der Klassik Stiftung Weimar oder eine Fahrradtour durch das Weimarer Land.

Viele der zusätzlichen Veranstaltungen sind auch für die Online-Teilnehmenden zugänglich. Ob digitale Stadtführung in Weimar, der virtuelle Spieleabend oder der Austausch in einer digitalen Strandbar – all dies kann bequem von der häuslichen Couch aus verfolgt werden. Die internationalen Teilnehmenden werden bis zum 21. August in Weimar bleiben.