Weimar. 7-Tage-Inzidenz in Weimar binnen Wochenfrist von 16 auf 1

Die Corona-Zahlen sinken in Stadt und Landkreis

Gegenläufig zum Bundestrend entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Region. Das Gesundheitsamt der Stadt registriert seit Tagen keine Neu-Infektionen. Erneut sind vier Personen genesen, so dass Weimar Dienstag noch acht Infizierte zählte. 36 Weimarer befanden sich in Quarantäne.