Jan Niklas und seine Mitschüler aus der Klasse 1b an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Weimar zeigen stolz ihre ersten Zeugnisse.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die ersten Zeugnisse vor den Winterferien

Mit Beginn der Winterferien haben am Freitag mehr als 1200 Mädchen und Jungen in Weimar und im Weimarer Land erstmals ein Zeugnis bekommen. Zu ihnen gehöre auch Jan Niklas und seine Mitschüler aus der Klasse 1b der Albert-Schweitzer-Grundschule in Weimar. Auf unserem Bild zeigen sie stolz ihre Zeugnisblätter. Ihre Lehrerin Nadine Mocigamba (links) hatte sie in der letzten Unterrichtsstunde vor den Ferien ausgegeben.