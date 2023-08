Die Farben Mexikos zum Montagskonzert

Weimar. Das Duo Tlakuikatl gastiert zum Montagskonzert im Sophien- und Hufelandklinikum in Weimar.

Das Sophien- und Hufelandklinikum Weimar lädt zum Konzert ein. Am kommenden Montag, 16.30 Uhr, gastiert das Duo Tlakuikatl in dem Foyer der Klinik. Die Pianistin Gloria Pérez Athié und der Klarinettist Iván Fuentes González stammen aus Mexiko und musizieren zusammen als Duo Tlakuikatl. Tlakuikatl – das bedeutet „Lied“ auf Nahuatl, eine der Sprachen der mexikanischen Ureinwohner. Laut Pressemitteilung lässt das Duo Klassik und traditionelle lateinamerikanische Musik in perfekter Balance beider musikalischer Welten aufeinandertreffen. Die Gäste erwartet ein Konzert, in dem Rhythmen, Farben und die Atmosphäre lateinamerikanischer Musik zwischen Klavier und Klarinette ineinanderfließen, heißt es in der Ankündigung.