Die Gefährdung der Schöpfung in Tannroda musikalisch ausgeleuchtet

Mit dem Konzertprojekt „Die Schöpfung – in Zeiten des Klimawandels“ gingen die 30. Stadt- und Dorfkirchenmusiken in St. Michael in Tannroda zu Ende.

Tannroda. „Die Gefährdung der Schöpfung in Zeiten des Klimawandels“ mahnte das Abschlusskonzert der 30. Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land an.

Die 30. Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land endeten am Sonntag in der Kirche St. Michael in Tannroda mit einem eindrucksvollen Konzert unter dem Motto „Die Schöpfung – in Zeiten des Klimawandels“. Dieses religionsübergreifende Projekt wurde zum abschließenden Höhepunkt der Konzertreihe, teilte Viola Bianka Kießling, Referentin für Musik und Heimatpflege im Landratsamt Weimarer Land, mit. Hebräische Texte verbanden sich mit unserer heutigen Bibelübersetzung sowie mit jüdischer Liturgie, eingesungen von Landesrabbiner Alexander Nachama, und zeitgenössischen chilenischen Texten. Es musizierten Silke Gonska (Gesang, Rezitation), Frieder W. Bergner (Posaune, Rezitation, Komposition), und Wolfram Dix (Percussion). Frida Tauro las die deutschen Bibeltexte. Einen passenderen Abschluss konnte die Konzertreihe „Jüdische Musik in christlichen Kirchen“ nicht finden, als diese religionsübergreifende Aufführung mit jazzig-elektronischen Kompositionen.

Andreas Koch von der Kulturinitiative Tannroda begrüßte das Publikum und freute sich besonders auf die mit diesem Konzert vollzogene Eröffnung des kulturellen Sommers im Ort, der mit eigenen Ausstellungen und Konzerten fortgeführt werden soll. Auch die Künstler unterstrichen die besondere Stellung dieses Konzertes, das sie innerhalb der Stadt- und Dorfkirchenmusiken gemeinsam mit musikalischen Gästen bestreiten konnten.

Die Zuhörer erwartete eine stimmige Verbindung aus uralten Bibeltexten in Hebräisch und Deutsch mit lyrischen Texten der chilenischen Literaturnobelpreisträger Gabriela Mistral und Pablo Neruda. Das eingangs erklingende Percussion-Solo von Wolfram Dix, der nach Angaben Kießlings alle Register seiner Percussionsinstrumente zog und auch sein elektronisches Schlagwerk gekonnt zur Geltung brachte, stimmte auf einen Nachmittag der Naturgewalten und vielschichtigen Ideen ein. Der große Gong wurde zum Zäsurinstrument des Nachmittags. Wenn er erklang, wurde zu einem neuen Schöpfungstag weitergeleitet. Vorproduzierte Geräusche aus der Natur mischten sich mit Gesängen aus Vokalisen und Posaunensoli. Besonders eindrucksvoll gestaltete sich die Einspielung der jüdischen Genesis mit Landesrabbiner Alexander Nachama, auf die Frida Tauro parallel die Schöpfungsgeschichte aus dem 1. Buch Mose las. „Die Schöpfung steuert auf die Apokalypse zu“, formuliert Gabriela Mistral in ihrer Elegie „Der Tod des Meeres!“ Auch Greta Thunbergs original eingespielte Rede „This is all wrong…“ nennt diese Entwicklung beim Namen.