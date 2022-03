Die Gelegenheit für unzählige Entdeckungen

Weimar. Im E-Werk Weimar startet die erste Ausgabe von „Passion: Spiel“. An zwei langen Wochenenden präsentiert das neue Festivalformat im Programm des DNT ein zukunftsweisendes Musiktheater.

Mit einem fulminanten Spektakel startet am Donnerstag im E-Werk Weimar die erste Ausgabe von „Passion: Spiel“. Den Auftakt dazu macht das Stück „Oh, komm zurück, mein unbekannter Gott!“. Das neue Festivalformat im Programm des Deutschen National Theaters (DNT) Weimar präsentiert an zwei langen Wochenenden experimentelles und in die Zukunft weisendes Musiktheater. Im kreativen Austausch treffen Mitglieder des Ensembles und der Staatskapelle auf Akteure der freien Szene sowie auf den künstlerischen Nachwuchs der Weimarer und Leipziger Musikhochschulen. Spielerisch und leidenschaftlich sollen so neue Gestaltungsräume erkundet werden, um dem Publikum besondere inszenatorisch-bildnerische Ästhetiken nahe zu bringen.

Mit dem sich anschließenden Musiktheater von John Cages „Europera 5“ soll das gelingen. Es versucht, eine Brücke zwischen alter und neuer Welt zu schlagen. Cage gilt als der wichtigste Impulsgeber des Neuen Musiktheaters nach 1945. Er zerlegt in dieser Komposition die europäische Oper in ihre Einzelteile. Die exakt 64 Minuten und 33 Sekunden lange Performance verknüpft dabei lose Fetzen des Opernkanons zu einem faszinierenden Gewebe.

Operndiva macht ihrem Ärger Luft

Unter dem Titel „Memorial of Rebellion“ schließt sich mit einer audiovisuellen und begehbaren Installation das nächste Highlight an und lädt dazu ein, sich mit Rebellion, Widerstand und Protest auseinanderzusetzen. Ein eher unterhaltsames szenisches Konzert folgt mit Luciano Berios „Recital for Cathy“, in dem eine Operndiva ihrem Ärger Luft macht und schonungslos mit ihrem Leben, dem Publikum und Musikbetrieb abrechnet. Auf das Konzert folgt an beiden Abenden eine Musiktheaterséance nach Vincenzo Bellinis Oper „Norma“.

Die szenisch-choreografische Interpretation von Karlheinz Stockhausens Konzertklassiker „Stimmung“ sowie zwei Werke von Peter Maxwell Davies: die Kammeroper „The Lighthouse“ und das Monodrama „Eight Songs for a Mad King“ werden zum dritten Märzwochenende präsentiert.

Weimarer Wochenenden für aktuelles Musiktheater im E-Werk

„Oh, komm zurück, mein unbekannter Gott!“ von Marius Schötz & Marthe Meinhold am 10./19. März um 18 Uhr und um 23 Uhr

„Europera 5“ von John Cage am 11./17. März jeweils um 20 Uhr

„Recital for Cathy“ von Luciano Berio sowie „Norma“ nach Vincenzo Bellini am 12./13. März um 19 Uhr

„Memorial of Rebellion“ von Brigitta Muntendorf und Michael Höppner am 12./13. März von 12 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr

„Stimmung“ von Karlheinz Stockhausen am 18./19. März um 18 Uhr

„The Lighthouse“ sowie „Eight Songs for a Mad King“ von Peter Maxwell Davies am 18./19. März um 21 Uhr