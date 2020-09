Die Goldenen 20er im Hotel Elephant

Im Rahmen seines Kulturprogramms lädt das Hotel Elephant zu einer letzten Veranstaltung in diesem Monat ein: Am Sonntag, 28. September, 19 Uhr, dreht sich in einem Konzert alles um 100 Jahre Goldene 20er. „Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder„, ist der Abend mit Annette Markert (Mezzosopran) und Wolfgang Kupke (Klavier) überschrieben. Ticketreservierung im Internet unter https://www.hotelelephantweimar.de.