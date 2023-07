Die Gruppe Majani gastiert an der Albert-Schweitzer-Gedenkstätte in Weimar

Weimar. Traditionelles mehrstimmiges Liedgut und Instrumentalmusik aus Westeuropa am Samstag in Weimar.

Zum Hofkonzert mit der Gruppe Majani wird am Samstag in die Albert-Schweitzer-Gedenkstätte eingeladen. Im Mittelpunkt stehen traditionelles mehrstimmiges Liedgut und Instrumentalmusik aus Westeuropa in zeitgenössischen Arrangements. Drei Stimmen und verschiedene Instrumente verschmelzen zu Klangwelten, die Brücken schlagen zwischen Folk, Alter Musik und Klassik, heißt es in der Ankündigung. Neben Klavier, Querflöte, Klarinette und Gitarre erklingen typische Folk-Instrumente wie keltische Harfe, irische Whistles und bulgarische Tambura. Ebenfalls vielseitig ist das Repertoire, welches von rasanten Tänzen über Balladen bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reicht. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei.