Die Kinderuni Weimar ist wieder da

So dicht, wie im November 2019 können die jungen Studierenden diesmal wegen der Abstandsregeln nicht sitzen. Auch für Eltern ist deshalb kein Platz.

Sie wollte nur Meinungen von Eltern erkunden. Nach der Umfrage aber fühlte sich die Kinderuni Weimar nicht nur gefordert – sie hatte auch eine große Menge an verbindlichen Teilnahme-Erklärungen erhalten. So meldet sich die Kinderuni Weimar nach dem ausgefallenen Semester im Frühjahr zurück und verspricht Kindern von 8 bis 12 Jahren spannende Vorlesungen.

Einen Campustag gibt es corona-bedingt diesmal nicht. Auch das Klinikum fällt als Lernort diesmal aus. Die erste Vorlesung wartet am 14. Oktober 2020, 16 Uhr, deshalb im großen Saal des Mon Ami: „Wenn Opa vergesslich wird“ hat sie Dr. med. Katharina Winkens überschrieben. Die Ärztin vom Sophien- und Hufeland-Klinikum bringt den jungen Studierenden kindgemäß das Thema Demenz näher.

„Schneller! Höher! Weiter!“ heißt es am 4. November, 16 Uhr, in der Schwungfabrik Weimar. Dort befragt der Sportwissenschaftler Bastian Leffler aus Erfurt sich und die jungen Zuhörer nach besonderen Rekorden im Sport und warum Doping unsportlich und verboten ist.

In der Vorlesung am 25. November 2020, 16 Uhr, im Mon Ami geht es darum, wie aus alten Noten Musik entsteht. Der Musikwissenschaftler Michael Pauser von der Franz-Liszt-Hochschule erzählt, was getan wird, um alte Noten heute zum Klingen zu bringen und welche Technik und Geräte dabei zum Einsatz kommen.

Die 4. Vorlesung des Semesters bestreitet die Biologin Laura Damerius aus Berlin. Sie steht am 2. Dezember 2020, 16 Uhr, unter dem Thema „Im Forschercamp mit Orang-Utans“. Dort nämlich war die Forscherin und kann nun darüber berichten: „Wie misst man Intelligenz von Affen, und können sie ihre Zukunft planen?“

Das neue Semester hält einige Besonderheiten bereit. So ist die Kinderuni für alle kostenlos. Die Teilnahme ist allerdings nur nach Anmeldung (unter www.kinderuni-weimar.de) möglich. Eltern können wegen der beschränkten Platzkapazität nicht teilnehmen. Beim Einlass muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, an den Plätzen nicht.

Organisiert wird die Kinderuni Weimar von einem Trägerkreis. Dazu gehören die Hochschule für Musik Weimar, die Bauhaus-Universität Weimar, das Deutsche Nationaltheater Weimar, die Volkshochschule Weimar, das Kinderbüro und das Amt für Familie und Soziales der Stadt Weimar. Schirmherr der Kinderuni Weimar ist auch im neuen Semester der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Prof. Dr. Harald Lesch.