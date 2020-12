Landrätin Schmidt-Rose: "Die Situation im Dezember war angespannt"

Kurz vorm Jahreswechsel sprach unsere Zeitung mit Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) über die aktuell recht angespannte Situation, überlastete Ämter, bestellte Mobilgeräte und notwendige Investitionen in der Verwaltung.

Wie verbringt eine Landrätin Silvester, wenn es nichts zum Böllern gibt? Wird da in der heimischen Stube das Bleigießen zelebriert?

Als Jugendliche habe ich das mit dem Bleigießen tatsächlich mal gemacht, allerdings mangelte es an Blei, so dass ich Wachs nahm. Die mütterliche Küche war hernach ziemlich angekokelt, was für Ärger sorgte, so dass ich es seither bleiben lasse.

Corona hält auch die Bürger im Weimarer Land seit Monaten in Atem, ihr Gesundheitsamt hat jede Menge Arbeit. Wie ist die Lage dort kurz vorm Jahreswechsel?

Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt arbeiten seit Monaten unter Hochdruck, irgendwann werden sie völlig ausgebrannt sein, befürchte ich. Nichtsdestotrotz tun wir das Mögliche.

Wie viele Mitarbeiter haben sie derzeit im Gesundheitsamt?

Etwa 22 Leute, was gerade mal so ausreicht. Hinzu kommt die Unterstützung durch sechs Bundeswehrsoldaten, vorerst bis Mitte Januar. Zudem helfen diverse Mitarbeiter aus anderen Ämtern aus, was nochmals 13 zusätzliche Kräfte bedeutet. Allein 17 Leute teilen sich in die Aufgaben an der Corona-Hotline hinein, die unglaublich stark genutzt wird. Klappt alles, können wir ab Januar zusätzlich noch auf die Unterstützung von Freiwilligen beziehungsweise Studenten setzen.

In den vergangenen Tagen gingen bei der Kreisverwaltung zahlreiche Anrufe zur Corona-Impfung ein, was war da denn los?

Das stimmt. Viele Bürger gehen fälschlicherweise davon aus, dass wir die Impfungen organisieren. Zuständig ist aber die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, eben nicht das Landratsamt.

Angesichts der Belastung des Gesundheitsamtes – was bleibt vorerst auf der Strecke, etwa die Schuleingangsuntersuchungen?

So einiges, weil die Kapazität erschöpft ist. Froh bin ich deshalb, dass wir mit der Kinderärztin wenigstens die Schuleingangsuntersuchungen bis Mai durchziehen können. In die Kindergärten wird diese aus bekanntem Grund aber nicht fahren, so dass wir es anders organisieren werden.

In der Kreisverwaltung sind aktuell 427 Stellen besetzt, wie hoch ist bei ihnen der Krankenstand?

Die Situation im Dezember war angespannt. 109 Mitarbeiter sind krank. Davon 24 für lange Zeit.

Ihr Stellenplan weist für 2021 mehr Stellen aus, oder?

Ja, es sind 493. Aber das ist bloß die eine Seite. Auf der anderen stellt sich die Frage, ob sie wir immer auch das passende Personal finden, um sie zu besetzen.

In dem ganzen Trubel wird nun auch noch die Software im Gesundheitsamt umgestellt, stimmt das?

Ja. Bisher nutzten wird für die Datenerfassung im Zusammenhang mit Corona Excel-Tabellen. Die stoßen aber an ihre Grenzen, so dass wir gezwungen sind, auf ein anderes Programm umzustellen, damit uns das alles nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Die Software haben wir gekauft.

Für öffentlichen Wirbel und teils Unverständnis sorgte jüngst die Nachricht, dass der Kreis in den kommenden Jahren Millionen von Euro in die Modernisierung des Landratsamtes stecken will. Wie sehen Sie das?

Jedermann weiß, dass ein Haus nach rund drei Jahrzehnten überholt werden muss. Im Kleinen ist das nicht anders als im Großen. Die Hausinstallation zum Beispiel ist überaltert, die Elektroanlagen, Netzwerke und Datenleitungen müssen auf die künftigen Bedürfnisse einer stärkeren Digitalisierung der Verwaltung vorbereitet werden. Es geht hier also gar nicht um Luxus, sondern um notwendige Investitionen, mit denen die Arbeit der Verwaltung zukunftsfest gemacht wird. Mit Stückwerk kommt man da nicht weiter. 2021 wird aber zunächst geplant. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen 2022.

Was raten Sie den Kritikern also?

Wir brauchen Verwaltung. Kritiker sollten mal in Länder schauen sollten, in denen es keine funktionierenden Verwaltungen gibt. Mithin keine geregelte Müllabfuhr, keine geregelte Gesundheitsfürsorge, kein geregeltes Sozialhilfesystem und so weiter. Dort herrscht in der Regel Anarchie.

Nach wie vor wartet ihr Schulverwaltungsamt auf die für die Schulen bestellten Tablets. Wann kommen diese und wie sieht es mit dem Personal im Kreismedienzentrum aus, das die Betreuung der Geräte bewerkstelligen soll?

Wann die aus dem Digitalpakt des Bundes finanzierten Tablets geliefert werden, kann ich noch nicht sagen. Sie sind aber beauftragt. Die digitale Betreuung der Schulen wird durch das Kreismedienzentrum gemanagt. Dort habe ich aktuell vier Stellen besetzt, 2021 soll das um zwei Stellen aufgestockt werden.

Während der Kreis also noch auf die bestellten Tablets für die Schulen wartet, konnten sie per Eilentscheidung 74 Laptops für die Verwaltung ordern. Deren Zweck soll es sein, mehreren Mitarbeitern das Homeoffice zu ermöglichen, korrekt?

Das ist richtig. Die Bestellung ist tatsächlich raus. Künftig sollen die Geräte je nach Bedarf an die Mitarbeiter der Ämter ausgegeben werden. Besonders bei jüngeren Mitarbeitern befürworte ich das Homeoffice, nicht zuletzt aus familiären Gründen.