Die Sammlung von Otto Krebs

Zu einer weiteren Veranstaltung der Reihe „Legende Holzdorf“ wird am Sonntag, 9. August, 18 Uhr, ins Landgut am Otto-Krebs-Weg 5 in Holzdorf eingeladen. Dieses Mal geht es um die Gemäldesammlung von Otto Krebs (1873-1941). Was nährte seine Sammelleidenschaft? Was für Wege ging er? Was waren die bekannten und weniger bekannten Highlights dieser Sammlung? Diesen und anderen Fragen soll mit Vortrag und Führung an Originalstandorten im Landgut nachgespürt werden. Vortrag und Führung: Rita Lenzko, Bernhard Post und Carsten Meyer. Für musikalische Highlights sorgen Szilvia Csaranko (Klavier, Akkordeon) und Susi Evans (Klarinette).

Anmeldung: E.Mosafer@diakonie-wl.de oder Tel. 0171/9789264