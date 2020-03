Weimar. Digitalisierung ist auch in der Tanzwerkstatt Weimar das Schlüsselkonzept in der Corona-Krise.

Die Tanzwerkstatt Weimar geht online

Auch die Tanzwerkstatt Weimar musste ihren Kursbetrieb auf Grund der aktuellen Lage einstellen. Um das Tanzleben trotzdem aufrecht zu erhalten, startete sie jetzt ihre ersten Online-Tanzkurse. „Solch ein Videokurs ist eine komplett neue Erfahrung für mich und auch für die meisten unserer anderen Tanzlehrer,“ sagt Janina Reimer, die in der Tanzwerkstatt hauptsächlich Kinderkurse gibt. Die Tanzschritte passen in fast jedes Wohnzimmer, und die extra auf kleinere Räume zugeschnittenen Videokurse bringen Abwechslung in die Krisenzeit. Die Reaktionen seien, so Reimer, durchweg positiv. Nun hofft das Team der Tanzschule, das auch sie mit Hilfe der Unterstützung ihrer Kursteilnehmer gut durch diese schwierige Zeit kommt und erhalten bleibt. Ganz nach dem Motto: „Wir halten zusammen – auch auf Distanz!“

Mehr Infos unter: www.tanzwerkstatt-weimar.de, Mail: info@tanzwerkstatt-weimar.de, Tel 03643/ 25 12 244