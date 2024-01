Die ultimativ beste X-Box im Fünferpack

Susanne Seide hat zum Glück für fünf Jahre vorgesorgt

Bei uns zu Hause verschwindet die Weihnachtsdekoration seit Dienstag. Das dauert. Wir waren ihrer allerdings keineswegs bereits überdrüssig, aber nach einem kleinen Stupser neigte sich der Weihnachtsbaum mit unzähligen Lauschaer Kugeln und vielen anderen Lieblingen, ein Teil so alt wie ich, gefährlich zur Seite. Und als der Baum erst einmal weg war, ging es weiter mit dem Aufräumen.

Mit in eine große Kiste kamen fünf kleine Kästchen mit einem „X“ am Boden. Und das kam so: Seit mehr als zwanzig Jahren kaufe ich im Advent Schutzengel der Manufaktur Reichel aus dem Erzgebirge. Lustig sind sie, gar nicht kitschig, finde ich.

Anfangs gab es sie bei der Weimarer Weihnacht, aber der Stand auf dem Markt bot sie irgendwann nicht mehr an. Wohl aber ein Geschäft in der Innenstadt. Da wurde ich dann immer fündig, nachdem ich die zu Hause aufgestellten Figuren fotografierte, um zu wissen, welche ich schon hatte.

In diesem Advent war die Auswahl erschreckend klein, und der Grund hat mich erschüttert. Die Manufaktur ist bereits seit dem Sommer geschlossen. Schluss mit der Tradition, dabei habe ich die kleinen Wesen auch gerne zur Geburt von neuen Erdenbürgern oder Geburtstagen verschenkt.

Fünf Figuren habe ich nun für die nächsten fünf Jahre vorgekauft und die Boxen dazu mit dem Buchstaben „X“ gekennzeichnet. Aber was kommt nach Weihnachten 2028? Schade um die Tradition.

Früher haben wir auch jedes Jahr vor Weihnachten vor dem Rathaus eine neue Figur beim Glasbläser aus Weimar gekauft, den es ja auch leider seit zig Jahren nicht mehr gibt. Bei mir stehen die filigranen Tierchen das ganze Jahr über in einer kleinen Vitrine. Die ist zum Glück bereits so voll, dass ich davon keinen Nachschub mehr unterbringen kann.