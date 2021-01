„Die Ungewissheit ist zermürbend“

"Im Auf und Ab der freien Kunst muss man auch solche Krisen durchstehen“, gibt der Weimarer Maler Wolf Bertram Becker sich gelassen. Doch natürlich spürt auch er die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zwei Ausstellungen wurden abgesagt beziehungsweise verschoben. Die schlimmste Erfahrung für ihn sei aber die Absage der Artthür gewesen. Schließlich ist eine solche Kunstmesse für die gewöhnlich in der Abgeschirmtheit eines Ateliers schaffenden Künstler eine willkommene Gelegenheit, sich mit Künstlerkollegen auszutauschen. Sein Galerist in Berlin öffnet nur mehr zwei Tage in der Woche. Doch Becker bleibt trotz allem zuversichtlich und versuche, seine Arbeitsroutine aufrecht zu erhalten.

Wolf Bertram Becker, 1964 in Weimar geboren, diplomierter Bauingenieur und seit 1990 in Weimar freiberuflich als Maler und Grafiker tätig, ist einer, der nach außen geht, um Themen zu suchen. Er findet sie in der Landschaft ebenso wie in der Stadtlandschaft. Vor Ort fertigt er Skizzen. Seine „Beute“ bringt Wolf Bertram Becker ins Atelier, seit 2006 im Städtischen Atelierhaus an der Karl-Haußknecht-Straße, dort entstehen seine Bilder.

Er gehe von realen Eindrücken aus, verfremde und abstrahiere. Für ihn sei es „eine bittere Erfahrung, dass es keine Planungssicherheit gibt“. Die letzten Monate hätten gezeigt, wie schnell sich alles wandeln könne. Er wisse heute nicht, ob eine geplante Ausstellung tatsächlich stattfindet. „Die Unverbindlichkeit ist schon bedrückend“, sagt Wolf Bertram Becker.

Natürlich könne jeder Kunstfreund sich auf seiner Homepage einen Überblick über seine Werke verschaffen. Doch Becker könne sich nicht vorstellen, dass man online abwickeln kann, was bislang in einer Galerie oder im Atelier stattfinde. Denn der Kunstmarkt lebe vom Austausch, von der Begegnung. „Bilder werden nach wie vor gekauft“, stellt Wolf Bertram Becker fest. Das sei schon mal eine gute Nachricht. Doch die Ungewissheit zermürbe. Keiner weiß, wie der Kunstmarkt sich in der Krise entwickele. Eines seiner nächsten Projekte ist denn auch unabhängig vom Kunstmarkt: Erstmals illustriert Wolf Bertram Becker ein Kinderbuch. Darauf freue er sich sehr.