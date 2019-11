Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Vielfalt der Buchkunst bei 7. Biennale in Weimar

Bücher in kleinen Auflagen kunstvoll gedruckt, gemalt, handgeschrieben, oft auf handgeschöpftem Papier. „Die 7. Biennale Buchkunst Weimar wird für Freunde schöner Bücher wieder ein Fest werden“, verspricht die Weimarer Buchkünstlerin und Initiatorin Gudrun Illert, die am Wochenende zum siebenten Mal im Seminargebäude der Weimarhalle diese Verkaufsausstellung in Kooperation mit der Klassik-Stiftung Weimar veranstaltet.

46 nationale und internationale Künstler zeigen ihre Arbeiten und damit das Spektrum der Kunst in Büchern. „Hier liegen die Bücher offen und entfalten ihren Reichtum beim Blättern. In ihrer Vielgestaltigkeit zeigen sie Experimentierfreude mit den Techniken und Ausdrucksmöglichkeiten des Mediums,“ sagt Gudrun Illert. Sämtliche grafische Techniken seien zu finden: Photogramme, Aquatinta, Holzschnitte, Zeichnungen, Malerbücher, Mappenwerke, Lithografien. Es gebe Raritäten aus winzigen Auflagen ebenso wie kostbar ausgestattete Vorzugsausgaben. „Immer mehr kommen Sammler und Fachleute öffentlicher Bibliotheken nach Weimar, um in der Biennale Buchkunst Weimar ihre Fachgespräche zu führen und besondere Kunstwerke für ihre Sammlung zu erwerben“ so Gudrun Illert. „Für Künstlerbücher ist Weimar wichtiger geworden als die Internationale Frankfurter Buchmesse“, weiß Gudrun Illert. „Die Stadt hat diesen Vorteil erkannt und fördert daher dankenswerterweise die Veranstaltung.“

Für das Stammpublikum wie auch interessierte Laien öffnet sich die Vielfalt der Buchkunst, der für große und kleine Geldbeutel erschwinglich sei. Etwa ein Drittel Aussteller nimmt zum ersten Mal teil. Und vor allem kommt der Nachwuchs – unter anderem wieder Studenten der Alanus-Kunsthochschule – mit bereits ausgezeichneten Leistungen zum Zuge.

„Die Buchkünstler sind anwesend und offen für Gespräche“ sagt Gudrun Illert. Dazu zählt der gebürtige Ehringsdorfer Christian Ewald. Er gründete in der Nacht zum 14. März 1990 in Berlin Köpenick seine Katzengraben-Presse und begeht am Biennale-Samstag seinen 70. Geburtstag.

Samstag, 30. November, 10 bis 19 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, 10 bis 17 Uhr; Seminargebäude Weimarhalle; bis 16 Jahre Eintritt frei