„Die Wasser des Bug“ von Marc Sagnol

Weimar. Zu Film und Gespräch mit Marc Sagnol, bis 2020 französischer Kulturbeauftragter in Erfurt, wird in den Künstlergarten am Theaterplatz eingeladen.

Der Weimarer Filmsommer wird am Mittwoch, 18. August, 21 Uhr, im Künstlergarten des Hauses der Weimarer Republik am Theaterplatz mit dem Film „Die Wasser des Bug“ fortgesetzt. Bei schlechtem Wetter wird der Film im Mon Ami gezeigt.

Regisseur Marc Sagnol ist vielen Weimarern bekannt als ehemaliger französischer Kulturbeauftragter in Erfurt. Seinen Film widmete er dem Dichter Paul Celan.

Der Film begibt sich am Südlichen Bug auf die Suche und rekonstruiert die Reiseroute der Deportierten von Czernowitz, insbesondere der Mutter des Dichters Paul Celan. Der Film führt auch nach Michailowka am Ufer des Bug. Die Schönheit des Ortes steht in krassem Gegensatz zu der Hölle, in die dieser verwandelt wurde.

Ein zentraler Zeuge ist der 90-jährige Philippe Kellmer, noch 2013 in Paris interviewt, der diese Hölle überlebte und im Lager Michailowka die Mutter von Paul Celan kennenlernte.

Weitere Zeugen sind Eric Celan (Paris), Alexander Gelman (Moskau), Efim Vygodner (Berschad), Rita Shveibisch (Tultshin) und Esther Fleischman (Scharogord). Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit Marc Sagnol, dieses moderiert Martina König, Referentin Protokoll und Städtepartnerschaften in Weimar.